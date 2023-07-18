بث احتفال دار الأوبرا بالسنة الهجرية الجديدة على شاشة "الحياة"

ياسر رشاد - القاهرة - تبث شاشة تليفزيون الحياة، مساء اليوم الثلاثاء احتفالية دار الأوبرا المصرية بليلة رأس السنة الهجرية، وتذيع احتفالية خاصة جدا للمنشد الديني ياسين التهامي ووائل الفشني.

وتبدأ احتفالية دار الأوبرا المصرية بليلة رأس السنة الهجرية اليوم في تمام الساعة 8:30 مساءً على المسرح الكبير، بقيادة المايسترو د. علاء عبدالسلام، ومشاركة الفنان وائل الفشني.

وتضم الاحتفالية عدد من الابتهالات والأعمال الدينية الشهيرة منها: «مولاي إني ببابك، وأم النبي، وطلع البدر علينا، ومدد يا نبي، وإلى رحاب يثرب، مدد، وسبحت صنع ربي، وصلوا على حضرته، وحيوا ربيب العلا».