سليمان عيد يلتقي هالة فاخر في الليلة كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفنان سليمان عيد، تصوير مشاهده في مسلسل “الليلة كبيرة” الذي يشارك في بطولتة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.



وكانت اول مشاهد سليمان عيد مع الفنانة هالة فاخر والفنان محسن منصور والفنان حجاج عبدالعظيم وقد ظهر سليمان عيد في موقع التصوير بعدة اشكال مختلفة للشخصية التي يجسدها حيث ظهر في احد المرات وهو يرتدي باروكا شعر وظهر المرة الاخري وهو بشكله الحقيقي ويبدو ان سليمان عيد سيقدم عدد من الشخصيات المختلفة.



يشار إلي أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض).

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم واسماعيل فرغلى ومها احمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت واحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق ونشوى بلال وساندي مراد ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرين من نجوم الفن واخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف .