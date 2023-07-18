شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يحيي حفلاً غنائيًا فى الأردن 3 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي سلطان الطرب جورج وسوف، يوم الخميس 3 أغسطس حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش في الأردن بالمسرح الجنوبي.

وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين، في قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

كما طرح جورج وسوف مؤخرا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثى فيها ابنه وديع في مرور ذكرى الأربعين على وفاته، الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى، وطرحها جورج وسوف على قناته الخاصّة عبر يوتيوب، بعنوان: "نصّ عمري" أغنية لروح وديع في ذكرى الأربعين، سرقت الحبّ من عيده

فيما انتهى سلطان الطرب جورج وسوف من تسجيل أحدث أغانيه، باللهجة المصرية، والتى تعاون فيها مع الموزع الموسيقى زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وكلمات ملاك عادل.

وتقول كلمات الأغنية

عشان مش شبهكو هشد انتبهاكو

عشان قلب طيب تستغربونى

مالكمش غالى وانا نجمى عالى

ما ينفعش ابدا تعرفونى