شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الله يشارك فى مسرحية " قمر الغجر " بشخصية الشيخ مهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يشارك الفنان عصام عبد الله في مسرحية " قمر الغجر " إخراج الدكتور عمرو دوارة، والتي مقررا عرضها بمسرح البالون من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية إحدى فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدم الفنان عصام عبد الله شخصية " الشيخ مهران "، وهو شاعر وعازف علي "ناي".

أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويصمم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصمم الملابس د.مروة عودة، ويصمم الإضاءة الفنان شريف البرعي.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض حوالي ( 30 ) ممثلا ومن بينهم كل من النجوم : ميرنا وليد، علاء حسني ،أحمد مختار، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، محمد عنتر، جمال عبد الناصر رمضان ،عصام عبدالله، سيد عبد الرحمن، ابراهيم غنام، أحمد السباع، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، فارس وليد ، وهيئة الإخراج تتكون من : هشام الحصري، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو الصباح، شمس شاهين، فيصل الطحان .

الأحداث الدرامية تدور في إحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وتتناول قصة العشق التي جمعت بين "قمر الغجرية" و ابن الوزير الفنان التشكيلي "أمير" ، وبالتالي فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التي توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.