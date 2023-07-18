شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات أبطال فيلم "مرعى البريمو" قبل طرحه 2 الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم مرعى البريمو للنجم محمد هنيدى البوسترات الدعائية لأبطال الفيلم المقرر عرضه يوم 2 أغسطس المقبل للمنافسة في موسم صيف 2023، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستر بمفرده، وظهر جميع الأبطال في البوسترات على عربة بطيخ.

فيلم "مرعى البريمو" تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.



مرعى البريمو

ويعود هنيدى في "مرعى البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.

يذكر أن محمد هنيدى فى المنافسات السينمائية للعام الثالث على التوالى وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2008، أن يعرض له فيلم فى 3 سنوات متتالية، حيث عرض له العام الماضى 2022 فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى، وفى عام 2021 تواجد هنيدى بفيلم النمس والإنس والذى عرض فى شهر أغسطس من هذا العام.

وكان آخر تواجد للنجم محمد هنيدى في السينما 3 سنوات متتالية عندما قدم أفلام "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" عام 2008، و"عندليب الدقى" عام 2007، و"وش إجرام" عام 2006، ومنذ ذلك التوقيت لم يتواجد هنيدى سينمائى بشكل منتظم أو لسنوات متتالية مثل ما يقوم به خلال الفترة الحالية.



محمد هنيدى



غادة عادل



احمد بدير



احمد سلطان



علاء مرسى



لطفى لبيب



محسن منصور



محمد محمود



مصطفى ابو سريع



نانسى صلاح