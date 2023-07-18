“طقوس شيطانية”.. المهن الموسيقية تلغي تصريح حفل ترافيس سكوت في مصر؛ وأول تعليق منه!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 08:44 مساءً - تحاول نقابة المهن الموسيقية في مصر منع مغني الراب الأميركي ترافيس سكوت من تقديم عروضه في أهرامات الجيزة يوم 28 يوليو ، عبر إلغاء الترخيص الخاص بالحفل بسبب ما تصفه النقابة بـ”طقوس تتنافى مع القيم المصرية.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب مصطفى كامل، بيانا بشأن حفلة مؤدي الراب الأميركي ترافيس سكوت، وذلك بعد انتشار أنباء حول دعوته للماسونية في حفلاته، والتي كان من المقرر إقامة حفله 27 يوليو الجاري، بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات، حيث قررت النقابة عدم إصدار تصاريح لإقامة هذا النوع من الحفلات.

تصريح النقابة عن حفل ترافيس سكوت

وقال الدكتور محمد عبدالله، في بيان نقابة المهن الموسيقية: “بشأن الحفل المقرر إقامته يوم ٢٠٢٣/٧/٢٨ بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأميركي ترافيس سكوت”.

ترافيس سكوت

وأوضح: “تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية، باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والسادة وزارة العمل، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير”.

وتابع: “مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة، رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات إلا أنها حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري”.

حفل ترافيس سكوت في مصر – صورة أرشيفية

حفل ترافيس سكوت

‎وأضاف: “حيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة، قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري”.

حفل ترافيس سكوت في مصر – صورة أرشيفية

تعليق مدير أعمال ترافيس سكوت

من جانبه، علق ديفيد سترومبرج مدير أعمال مغني الراب العالمي ترافيس سكوت على الأنباء المتداولة عن إلغاء حفله في الأهرامات قائلا إنها “مفبركة”.

ويعتبر هذا التصريح دليل على عدم وضوح الرؤية حتى الآن بالنسبة لإقامة الحفل في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من الجهات المصرية المعنية بشأن إلغاء الحفل المقرر في سفح الأهرامات يوم ٢٨ يوليو أو استمراره.

تعليق مدير أعمال ترافيس سكوت

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل قد أعلنت سلفا إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات بحجة تعارضه مع الهوية الثقافية للشعب المصري، ناسبا لمغني الراب أنه من داعمي الماسونية العالمية وتيار الأفروسنتريك.

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