شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة لقاء سويدان: " مبهورة بما أراه فى مدينة العلمين الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة لقاء سويدان، عن سعادتها بحضور مهرجان العلمين الجديدة قائلة :"مبهورة بما أراه في مدينة العلمين الجديدة وبحجم التطوير الضخم الذي شهدته".

وأضافت الفنانة لقاء سويدان خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن حجم عمران ضخم ومتميز في مدينة العلمين الجديدة، وهوائها ساحر، متابعة :"مصر جميلة للغاية ".

وتابعت الفنانة لقاء سويدان :"تم الاهتمام بكافة التفاصيل في مدينة العلمين، والمدينة تعمل طوال السنة وليست فقط مصيف"

ووجهت الفنانة لقاء سويدان، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتنظيم مهرجان الدراما.