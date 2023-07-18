بالفيديو – تعرّف على سر رفض محمد هنيدي العمل مع الزعيم عادل إمام.. غير متوقع!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 18 يوليو 2023 09:54 مساءً - لسنوات طويلة لم يسلم الفنان المصري محمد هنيدي من الأخبار التي تتحدث عن وجود خلافات بينه وبين “الزعيم” عادل إمام بسبب غضب الأخير من رفض هنيدي العمل معه في أحد الأفلام.

هذا الأمر تسبب في حساسية شديدة بين الثنائي، وغضب غير معلن، خاصة أن بداية مشوار محمد هنيدي في السينما جاءت من خلال فيلم “بخيت وعديلة” مع عادل إمام.

هنيدي يكشف حقيقة رفضه العمل مع الزعيم

وفي لقاء تلفزيوني تحدث محمد هنيدي مؤخراً عن الأمر، ليكشف عن مفاجآت بالجملة، أبرزها رفضه بالفعل العمل مع عادل إمام في أحد الأفلام، لكنه روى ما حدث بالتحديد، حيث أكد أن الفيلم عُرض عليه بعد نجاح “بخيت وعديلة”، لكنه وجد أن الدور لا يناسبه.

وروى هنيدي أنه ذهب إلى عادل إمام وسأله قائلاً: “أستاذ عادل.. لو في دور حضرتك مش حابه، هتعمله؟”، فأجابه عادل إمام قائلاً: “لا طبعا”.

فما كان من هنيدي إلا أن أخبره أن الدور لا يعجبه، وهو ما تقبله عادل إمام بصدر رحب، بحسب هنيدي.

وأكد هنيدي أن العلاقة بينهما استمرت جيدة للغاية بعد هذا الموقف، مشيراً إلى كونه يرتب من أجل الذهاب إلى “الزعيم” والجلوس معه قريباً من أجل الاطمئنان عليه.

أزمة تعاطي المخدرات

في اللقاء التلفزيوني، تطرق هنيدي أيضاً إلى ما ذكره المخرج المصري جمال عبد الحميد قبل أشهر، حينما قال إن شيريهان أنقذت هنيدي من السجن والموت بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وأكد هنيدي أنه في “حالة شديدة من الاستغراب والصمت” بعد هذا التصريح، مشيراً إلى كونه ليس “شخصاً صغيراً” كي يرد على “أمور حدثت منذ سنوات طويلة”، لذلك فهو “يتجاوز هذه الأمور ويسامح من يرددها”، مؤكداً أن هذا الأمر يشعره براحة كبيرة.

محمد هنيدي يكشف عن أحدث أفلامه “مرعي البريمو”

وكشف “هنيدي” عن بدء تصوير فيلمه “مرعي البريمو” لأول مرة بشهر مايو الماضي ونشر صورة من الكواليس عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا وظهر معه الفنانة غادة عادل والمخرج سعيد حامد.

آخر أعمال محمد هنيدي

الجدير بالذكر أنه عرض مؤخرا في السينمات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للفنان محمد هنيدي، وقد حقق الفيلم نجاح وأقبال جماهيري كبير فور طرحه في دور العرض في مصر والوطن العربي، وتصدر الفيلم شباك تذاكر إيرادات السينمات، محققًا 28.669.192 جنيه.

يُشار إلى أن فيلم نبيل الجميل بطولة محمد هنيدي، ومحمود فارس، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف والعديد من الفنانين تأليف أمين جمال بالتعاون مع محمد محرز وإخراج خالد مرعي.

وتدور قصة فيلم نبيل الجميل في إطار كوميدي، ويجسد الفنان محمد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية وأبطال العمل، منهم محمد سلام ومحمود حافظ، العديد من المفارقات الكوميدية وتتوالى الأحداث.

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