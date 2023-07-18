الموسيقيين تكشف أسباب إلغاء حفل ترافيس سكوت

ياسر رشاد - القاهرة - أثار قرار المهن الموسيقية بإلغاء حفل المغني العالمي ترافيس سكوت في مصر، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كشف الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، تفاصيل إلغاء حفل ترافيس سكوت، والذي كان مقرر إقامته أمام الأهرامات يوم الـ28 من يوليو.

وقال محمد عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن إحدى الشركات المصرية قدمت طلب رسمي للنقابة من أجل الحصول على تصريح لتنظيم حفل غنائي لمطرب عالمي دون الكشف عن اسمه، وقامت المهن الموسيقية بإصدار الترخيص الخاص بالحفل.

وأوضح عبدالله، أن هناك العديد من الجهات توافق على إقامة حفلات الغناء العالمية، مثل «نقابة المهن الموسيقية، وزارة العمل، وزارة الثقافة، الجهات الأمنية»..

وأكمل: المهن الموسيقية وافقت على الحفل وحصلت على رسوم التصريح الخاص بإقامة الحفل الغنائي لـ ترافيس سكوت ، ولكن بعد معرفة المطرب تم إلغاء الحفل.

وأضاف عبدالله، أن حفلات المطرب العالمي ترافيس سكوت، عادة ما تشهد تدافع بين الحضور، وهدف نقابة المهن الموسيقية الحفاظ على سلامة الجمهور، كما ان النقابة جاهزة لرد المقابل الذي حصلت عليه لتنظيم الحفل.