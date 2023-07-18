عمرو سعد يعتذر لـ ترافيس سكوت .. "إلغاء الحفل خطأ فادح"

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان عمرو سعد، عن استيائه بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء حفل المغني العالمي ترافيس سكوت في مصر، والذي كان مقرر أن يقام يوم 28 يوليو أمام الأهرامات.

وكتب عمرو سعد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوم”:" الغاء ترخيص حفلة ترافيس سكوت في مصر هو خطأ فادح ومش من حق اي د ياخد قرارت للمصريين او يتكلم باسمهم ".

وأضاف “سعد”:" وانا فنان مصري باعتذر لهذا المغني العالمي ولنجوم العالم ومتابعيهم اللي ممكن يشوفوا المصرييين بشكل رجعي ومتخلف

وباقول ليهم ان مصر اكبر من كده بكتير وان الشعب ده شعب عاشق لضيوفه وكريم وان مصر هي ارض الفنون والحضارات ".

عمرو سعد

المهن الموسيقية تلغي ترخيص حفل سكوت

أثار المغني العالمي ترافيس سكوت، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعدما أعلن عن إقامة حفل غنائي بمنطقة الأهرامات، ما جعل نقابة المهن الموسيقية تتدخل لإنهاء حالة الغضب التي سيطرت على الشعب المصري.

وقرر نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل المزمع إقامته يوم 2023/7/28 بمنطقة الأهرامات بالجيزة لمؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها "تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ووزارة القوي العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير.

وتابعت النقابة في بيانها "ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بألوان الفنون والحفلات كافة إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري.

وأوضحت "وحيث إن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب تعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية، فإنه بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل، يقدمها أثناء فقرته وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافي مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة.

لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري.

