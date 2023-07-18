شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خوري يحيى حفلا غنائيا 23 الشهر الجارى بمهرجان الحمامات الدولى فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المطرب اللبناني مروان خوري حفلا غنائيا بمهرجان الحمامات الدولي بتونس يوم 23 يوليو، ضمن برنامج المهرجان العامر بالنجوم من كل الدول العربية والأجنبية، وتشارك مصر هذا العام بحفلين الأولي قدمتها فرقة مسار إجباري ، يوم 15 يوليو، والحفل الثاني سيكون يوم 10 أغسطس للمغني المصري مسلم.

مهرجان الحمامات الدولي هذا العام يشهد مشاركة عربية ودولية، وبدأ المهرجان فعالياته يوم 8 يوليو ويستمر حتي 12 أغسطس، واختارت لجنة المهرجان هذا العام 31 عرضًا فنيًا محليًا وعربيًا ودوليًا، ومن المشاركين النجم صابر الرباعي من تونس، ومروان خوري وولاء الجندي من لبنان، وعزيز مرقة من الأردن، وسامر محمد إسماعيل من سوريا، وزاهو من الجزائر ونورة منت سيمالي من موريتانيا.

ويبرز من الأسماء التونسية المشاركة هذا العام كلّ من آية دغنوج ومحمد الجبالي وعادل بندقة وحاتم دربال، كما يحضر الراب المحلي في هذه الدورة من خلال عرض الفنانين جنجون وكازو، ويشارك من بقية أنحاء العالم، كلّ من: سيمون مانينو من إيطاليا، وآربا جوندا من إسبانيا، وأوليفي لوران من بلجيكا، وإيبا أي من كوبا، وكيني غاريت من الولايات المتحدة الأميركية، وكوين أوميغا ورويال سولز من ترينداد، وفاتوماتا دياوارا من مالي.