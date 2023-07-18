شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أتمنى إقامة مهرجان العلمين الجديدة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صلاح عبد الله إنه سعيد للغاية بمدينة العلمين الجديدة، مضيفا: "هناك تغيير كبير حدث لمصر للأفضل خلال السنوات الراهنة".

وأضاف صلاح عبد الله، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك إنجازات كثيرة حدثت في مصر ولدينا أمل أن الأيام القادمة أفضل.

وتابع صلاح عبد الله أن مدينة العلمين فخر لمصر وأول سنة ننظم مهرجان العلمين الجديدة، وأتمنى أن يكون هذا المهرجان سنويا، وسيكون جاذبا كبيرا للسياحة، والسياحة في مصر الآن بخير وكل مدى هناك إقبال للسياحة ونريد زيادة أكبر للسياحة.