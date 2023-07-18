شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية محمد عبد الرحمن فى فيلم "البطة الصفرا" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" حالة كبيرة من النشاط الفني وخاصة على المستوى السينمائى، حيث يعرض له فيلمين الأول هو "البعبع" الذى يشارك في بطولته مع أمير كرارة وياسمين صبرى، و"بيت الروبى" الذى يظهر فيه كضيف شرف خلال 3 مشاهد مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وفى نفس الوقت ينتظر طرح فيلم البطة الصفرا مطلع أغسطس المقبل.

ويجسد محمد عبد الرحمن توتا في فيلمه الجديد "البطة الصفرا" شخصية دكتور علم نفس في الجامعة يدعى أحمد وفيق أحمد وفيق، ويعمل على انهاء رسالة الدكتوراه الخاصة ويختار 3 مجرمين لاجراء التجربة عليهم، ومن هنا تبدأ المفارقات والمواقف الكوميدية التي تواجهه تظهر قصة البطة الصفرا وعلاقة غادة عادل بهذه القصة.

فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن توتا، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزى وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصارويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع النجمة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.