شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى يتألق بأجمل المؤلفات الروحانية فى احتفالية العام الهجرى بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان وائل الفشنى عددا من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية خلال احتفالية العام الهجرى داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الكبير، منها "مدد يا نبي" و"أشتاق يا الله" و"صلوا على حضرته" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان المطرب وائل الفشني تحدث من قبل عن بداية مشواره الفني، خلال لقائه في برنامج "بحب الإذاعة" تقديم شافكي المنيري على نغم إف إم، قائلًا: "بداية مشواري الفني كانت في محافظة بني سويف، كان عندي 12 سنة وكنت بعزف على الرق وما كانش حد في البلد كلها بيعرف يعزف عليه، وخصوصا لأن الرق من أصعب الآلات الموسيقية الشرقية واتخانقت مع أبويا لحد ما راح جابه، أنا فاكر إننا كنا بنقضي العيد في المقابر ونقعد حوالي يوم أو يومين هناك ناكل ونشرب ونأكل الناس كمان، وأحلى رز أكلته في حياتي كان من إيد جدتي".

وتابع: "الفنان محمد منير هو سبب إني أكون موجود دلوقتي، ما كنتش متخيل إن تتر مسلسل (واحة الغروب) ينجح بالشكل ده، وكمان اشتغلت مع بهاء سلطان من 2001 لحد 2007، وهو شخص متواضع جدًا".

كما أشار إلى حبه الشديد للفنان بليغ حمدي، موضحًا: "أنا لو في زمن بليغ حمدي كنت قعدت تحت رجله لأن زي ما بيقولوا كدة احنا أبونا باشا، وأنا بعتبر نفسي محظوظ جدًا لاختياري للغناء في حفل افتتاح طريق الكباش".