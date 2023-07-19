البيت الفني للفنون الشعبية يشارك فى مهرجان المسرح بعرض" يا شيخ سلامة "

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القاهرة - سامية سيد - يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي في مهرجان المسرح المصري بعرض " يا شيخ سلامة " تأليف يسرى حسان وإخراج محمد الدسوقي .

المسرحية ترصد قصة حياة رائد المسرح الغنائى فى مصر والوطن العربى الشيخ سلامة حجازى ويجسد شخصيته الفنان والمطرب على الهلباوى، ويشارك فى البطولة : مراد فكرى، نهلة خليل، سلمى عادل، حسنى عكرى، سيد عبد الرحمن، يوسف عبيد، أحمد شومان، سحر عبد الله، محمد عمر، أحمد مصطفى، زهرة إبراهيم، صابر عبد الله، ريهام درويش، محمد أبو عيسى، محمد بيومي، إبراهيم غنام، رشا نور، شيماء الهلالي، حسام ياسين، حبيبة رشاد، محمد السبكى.

مسرحية "يا شيخ سلامة" تأليف يسرى حسان ، وألحان علي الهلباوي، توزيع محمد الكاشف ،ديكورد. حمدي عطية ، مصمم استعراضات أشرف شرف ، مدرب إستعراضات ، محمد صلاح، تدريب إستعراضات رشا نور ،تصميم ملابس هبة جودة ، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف ،ماكياج روبي مهاب.هيئة الإخراج إبراهيم أبو النجا ، نهي بدر ، محمود إسحاق ، مخرج منفذ وليد صلاح الجلاد ، شيماء ربيع ، أحمد يونس ، إشراف المخرج وليد طه.