محمود حميدة يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "مطرح مطروح" بحضور نجوم الفن

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمود حميدة والمؤلف محمد عز بالعرض الخاص لفيلم "مطرح مطروح"، والذى أقيم اليوم بأحد سينمات أكتوبر، وسط حضور عدد من نجوم الفن، منهم المخرج خيرى بشارة، والفنانون جمال عبد الناصر، ومحمد محمود، وألفت عمر، والمطرب والملحن محمد سراج، ونضال الشافعى، ومحمود حجازى، ومصطفى بسيط، ومحمد جمعة، وعمر عبد العزيز، وعارفة عبد الرسول، والمؤلف محمد عز ومروة عيد، ومحمد أحمد ماهر، وأحمد الشامى، ومحمد عبد الرحمن توتا.

فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الإبيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضى وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث فى إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات فى مصر، حيث تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

فيلم "مطرح مطروح" يشارك فى بطولته الممثل البريطانى سكوت آدكينز الشهير بـ"بويكا" ليسجل مشاركته الثانية فى السينما المصرية بعدما ظهر لأول مرة فى فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة والذى تم عرضه عام 2018 وجسد فيه دور شاب إنجليزى كان مسجوناً وتم الاستعانة به فى الحرب ضد الضابط المصرى وزملائه، وحرص وقت تصوير الفيلم على زيارة الأهرامات ونشر صور له من أمامها.

يذكر أن هناك 4 أفلام تعرض حالياً فى السينمات، هى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبد الوهاب .