شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا يتألقون فى احتفالية العام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا بمناسبة احتفالات العام الهجرى الجديد، على خشبة المسرح الكبير، وتألق فيه عدد من نجوم الأوبرا، منهم نهى حافظ وأحمد العمرى وأحمد حسن وأميرة أحمد وآيات فاروق ومحمود هلال، وقدموا عددا من المؤلفات الروحانية منها، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد، سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي، ويارب كرمك لبليغ حمدي واشتاق ياالله وصلوا على حضرته.

من ناحية أخرى تنطلق، غدا الأربعاء، فعاليات برنامج المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فى الإسكندرية، حيث يحيى النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، بحلم على قدى، من نظرة، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ماشى فى ضلها، يتقال، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.

جدير بالذكر أن برنامج فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى يشهد عروضا متنوعة على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية لعدد من الفنانين والفرق المميزة تضم ألوانا إبداعية تناسب التوجهات الفنية لمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.