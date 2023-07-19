شكرا لقرائتكم خبر عن 43 عاما على عرض فيلم "غاوى مشاكل" للزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 43 عاما على فيلم " غاوى مشاكل"، حيث عرض لأول مرة في 19 يوليو 1980، والفيلم الكوميدى مازال وقت عرضه على شاشات التلفزيون يشاهده الجميع ويضحكون على إفيهات الزعيم عادل إمام في الفيلم، وكأنهم يشاهدونه لأول مرة.

الفيلم من بطولة عادل إمام، ونورا، ومحمد رضا، وإسعاد يونس، و تأليف أحمد عبدالوهاب ، وإخراج محمد عبدالعزيز.

وتدور أحداث الفيلم حول هروب عزة من منزل العائلة بعد العديد من المضايقات التى تعرضت له من زوج والدتها، وفى رحلتها تتعرف عزة على (مدحت) الذى توافق على العيش فى منزله بعد فشلها فى العثور على مسكن مستقل، وهناك تتعرف على ماجدة، وما يلبثا أن يصيرا أصدقاء، لكن الأمور تتعقد عندما تموت ماجدة وتنتحل عزة شخصيتها عندما تتعرف على عائلة زوج ماجدة المتوفى مستغلة الموقف الذى وجدت نفسها فيه.

زعيم الفن الذى بدأ مسيرته فى عالم الفن عندما كان طالبًا والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية عام 1962. بزغت موهبته رغم حصوله على أدوار صغيرة مثلما حدث فى مسرحية "أنا وهو وهى" عام 1962 فى دور دسوقى أفندى، بجوار النجم الراحل فؤاد المهندس.

على خشبة المسرح ثبت عادل إمام قدميه كنجم أول مع مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1971، وقدم خلال مسيرته 11 مسرحية، منها "الواد سيد الشغال وشاهد ما شفش حاجة"، ولا يمكن نسيان تحقيقه رقماً قياسياً بمسرحية "بودى جارد" كأول مسرحية عربية يستمرعرضها لأحد عشر عاماً على التوالى.

وفى السينما بدأت نجوميته مع فيلم لصوص لكن ظرفاء عام 1968 برفقة كل من النجم أحمد مظهر ومارى منيب، ثم انطلق ليقدم أكثر من 100 فيلم حققوا نجاحات مبهرة.

وبالنسبة للمسلسلات التليفزيونية قدم أحلام الفتى الطائر عام 1978 ودموع فى عيون وقحة عام 1980 وانقطع عن الدراما لمدة 32 عاما ثم عاد فى 2012 وقدم 8 أعمال تليفزيونية عرضت فى شهر رمضان فى 8 أعوام متتالية بداية من مسلسل فرقة ناجى عطا الله وأخيرًا مسلسل فالنتينو فى رمضان 2019.