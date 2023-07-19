شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك تيما تحيي حفلاً غنائيًا في الجامعة الأمريكية 11أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي فريق بلاك تيما حفلا غنائيا يوم الجمعة 11 أغسطس، في وسط البلد بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية، وروج الفريق للحفل من خلال حسابهم على "إنستجرام"، حيث نشروا البوستر الرسمي للحفل، مصحوبا بتعليق: "نبص جوة الناس.. نبص بره الناس.. يدور زعلنا وفرحنا بين الهزار والجد، كوبليهات أغاني بلاك تيما، بإذن الله حفلتنا الجاية يوم 11 أغسطس، قاعة إيوارت الجامعة الأمريكية- وسط البلد ".



بلاك تيما

فريق بلاك تيما أحيى حفلاً غنائيًا جماهيريًا يوم 21 يونيو الماضي، الساعة 8 ونصف مساء على مسرح الفلكي، وهي إحدى حلقات برنامج SoldOut Music الذي يعرض عبر منصة watch it الإلكترونية.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط ، وهوفريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثاني بعنوان "غاوي بني آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.