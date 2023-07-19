شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأوبرا يقدمون باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية احتفالا بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إلهامات روحانية عبّرت عن قيم الهجرة النبوية ومبادئ الإسلام السمحة وشمائل النبي الكريم جاءت فى احتفالية دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالا بالعام الهجرى الجديد، وقادها المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، واستضافت المنشد وائل الفشنى مع نجوم الغناء والإنشاد أحمد حسن، نهى حافظ، أحمد العمري، أميرة أحمد، مصطفى النجدى، آيات فاروق، محمود هلال.

فعلى المسرح الكبير تجلى المطربون والمنشدون فى تقديم عدد من الأعمال الدينية التى ارتقت بالمشاعر وسمت بالوجدان، كان منها إلى رحاب يثرب، مدد، الرضا والنور، يا رب كرمك، مولاي، أم النبى، سبحت صنع ربى، لا إله إلا الله، طلع البدر علينا، يا محمد، يا صـلاة الزين، المسك فاح، مدد يا نبى، أشتاق يـا الله، صلوا على حضرته وحيوا ربيب العلا.

كما تواصلت فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح المكشوف، حيث تألقت عازفة الهارب منال محيى الدين وفرقتها أنامل شرقية بمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى تم عزفها بأسلوب مميز، كان منها الحلوة دى، كلمة حلوة، ميس الريم، آخر أيام الصيفية، نسم علينا الهوا، يمامة بيضا، غرام فى الكرنك، تيمة الحب، رقصة عزيزة، يا زهرة فى خيالى، إلى جانب بانوراما لأعمال كل من أسمهان وبليغ حمدى وموسيقى فيلم أبو على.