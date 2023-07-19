“خانني مع ممثلة شهيرة في نهار رمضان”.. طليقة حسن شاكوش تفجر فضيحة جديدة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 02:44 صباحاً - فجرت ريم طارق طليقة الفنان المصري حسن شاكوش فضيحة جديدة بعد كشفها عن تعرضها للخيانة من قبله، وهذا كان من أسباب طلبها الطلاق.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، تحدثت ريم عن تفاصيل الخيانة وقالت: “كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية تالت حرف من اسمها “ر” راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. وبينهم علاقة”.

وتابعت: “قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. حلال عليها”.

وخلال اللقاء كشفت ريم طارق أنها هي من طلبت الانفصال عن شاكوش بسبب ما عانته منذ اليوم الرابع من الزواج: “أنا اللي قررت أنفصل لأن حصل حاجة واجهته بيها وقال لي هي دي عيشتي وهي دي حياتي، قلت له مفيش بني آدم عنده العيشة دي.

وأضافت: “قلت له أنا آسفة مش هقدر أكمل الموضوع مش خيانة، لكن دي حاجة بتتعمل وأنا مجبرة أشوفه وهو بيعملها، مكنتش هقدر ومش هجازف بنفسي.” وتابعت: “لما قلت له لازم ننفصل وهمشي قالي ممكن نتكلم لكني قلت له مضطرة أمشي وهبعت أهلي لو احتجت حاجة هيجبوهالي، وماخدتش أي حاجة إلا ترنج، ولما حاولت أرجع تاني يوم عشان ألم لبسي قال للأمن في الكومباوند محدش يدخلني رغم إن كل حاجتي الشخصية جوه عنده”.

وأكدت ريم طارق أن حسن شاكوش عرض الصلح عليها من خلال إخوته، لكنها لم توافق.