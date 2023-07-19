شكرا لقرائتكم خبر عن The Little Mermaid يحقق 554 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الـ Live Action الجديد The Little Mermaid إيرادات وصلت إلى 554 مليونًا و270 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 26 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعتين و15دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم الـ Live Action الجديد The Little Mermaid بين 293 مليونًا و 965 ألف دولار بـشباك التذاكرالأمريكي، و 260 مليونًا و304 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدورفيلم The Little Mermaid حول أرييل، أصغر بنات الملك تريتون، حورية بحر جميلة ومفعمة بالحيوية، التي تحب المغامرة، شوقًا لمعرفة المزيد عن العالم وراء البحر، ولكن مع زيارة أرييل السطح تسقط في حب الأمير إريك المحطم، ومن هنا قررت عقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة، أورسولا، لتجربة الحياة على الأرض.

ويقوم ببطولة فيلم The Little Mermaid كل من هالي بيلي، جونا هاور كينج، ميليسا مكارثي، خافيير بارديم، جود أكووديكي، نوما دوميزويني، كاجسا محمد، لورينا أندريا، ديفد ديجز، يعقوب ترمبلاي، أوكوافينا.

العمل من إخراج روب مارشال، الذى شارك في الكتابة مع ديفيد ماجي، جون ديلوكا، هانز كريستيان اندرسن، رون كليمنتس، جون ماسكير.