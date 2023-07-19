ماريا المعلوف تحمل العلم الاسرائيلي.. وتشكر حزب الله على الترند!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 03:50 صباحاً - أثارت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف الجدل في أحدث ظهور لها بحسابها الشخصي بإنستجرام.

وظهرت ماريا معلوف في مقطع فيديو أثناء مشاركتها في مؤتمر أقامه اتحاد المسيحيون من أجل إسرائيل، ,وهي تحمل العلم الإسرائيلي.

كما حرصت على الغناء باللغة العبرية، الأمر الذي جعلها تتعرض للهجوم والعديد من الانتقادات.

وفي تغريدة اخرى شكرت معلوف مناصري حزب الله على تصدرها الترند حيث كتبت “شكرا لمتابعيني من جماعة الحزب شكرا لكل اعدائي لولاكم ما كنت trending اليوم”.