شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيي حفلاً غنائيًا 29 الشهر الجارى بمهرجان جرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحيي النجم راغب علامة حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الـ 37 بالأردن على المسرح الجنوبي.



راغب علامة

فيما يحيي النجم اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا في مهرجان العلمين الذي انطلقت فعالياته وتستمر حتى 26 أغسطس 2023 تحت عنوان "العالم علمين" ومن المقرر أن يحمل الحفل عددا من المفاجآت.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.