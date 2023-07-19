شكرا لقرائتكم خبر عن مروان خورى يحيى حفلاً غنائيًا فى سوريا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مروان خورى، حفلا غنائيا في سوريا، يوم 5 شهر أغسطس القادم ومن المقرر أن يقدم مروان لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها.

وأحيا النجم مروان خورى، 5 حفلات فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى شهر مايو الماضى يوم 5 مايو في أوهايو و6 مايو في أتلانتا و19 في هيوستن و20 في شيكاغو ويوم 26 فى ولاية لوس أنجلوس، وقدم مروان خورى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وطرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه، مؤخرًا والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر دانى خورى.

وأحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم مروان خورى حفلاً غنائيًا في العراق الشهر الماضى وقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.