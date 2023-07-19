شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد تم إعادته 10 مرات فى فيلم "وش إجرام" للنجم محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء 17 عاما، على فيلم" وش إجرام"، حيث عرض لأول مرة في 19 يوليو 2006، والفيلم الكوميدى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه من بطولة محمد هنيدى وبشرى ولبلبة وسعيد طرابيك وخالد زكى وأحمد السعدنى، من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث فيلم وش إجرام، في إطار كوميدى حول شاب فقير وعاطل يخرج والده من العمل بالمعاش المبكر، فيحاول البحث عن وظيفة، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية حتى يعمل في عمارة سكنية كفرد أمن، لكنه يقع في العديد من الأخطاء فيتم طرده ليعمل في أحد البنوك "ساعى"، وفي أحد الأيام تهجم عصابة على البنك للحصول على أوراق مهمة فيدلهم على مكانها ظنا منه أنهم يسعون في الخير، لكنه يفاجئ بعكس ذلك، وحينما يهرب من العصابة محاولا المساعدة في القبض على رجل الأعمال - زعيم العصابة - يفشل بسبب علاقات رجل الأعمال الكبيرة.

وقال النجم محمد هنيدى، من قبل عن كواليس فيلم "وش إجرام" وتصوير أحد المشاهد، وإعادته 10 مرات "لما رحت مع والدي في الفيلم الراحل سعيد طرابيك لما بنخطب البنت، فجأة لقيناه اتخنق فجأة وراح لحمايا عبد الله مشرف وضربه بالقلم أنا قلت الدنيا هتخرب لكن الأستاذ كمل المشهد على أكمل وجه وعدنا المشهد 10 مرات وهو هو نفس الموضوع".