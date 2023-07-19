شكرا لقرائتكم خبر عن 420 مليون دولار لفيلم Transformers: Rise of the Beasts عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Transformers: Rise of the Beasts إلى 420 مليونا و985 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ يوم 9 يونيو الماضى، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و7 دقائق، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 152 مليونا و785 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 268 مليونا و200 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

Transformers: Rise of the Beasts وهو اسم الجزء السابع من السلسلة الشهيرة حصد البرومو الخاص به مشاهدات كثيرة منذ طرحه من قبل الشركة المنتجة التي روجت للفيلم من خلال لقطات بإثارة شديدة ركزت على وجود صراع كبير خلاله بظهور كيانات جديدة، إذ تدور أحداثه خلال التسعينيات من القرن الماضي، وانضمام فصيل جديد من Transformers - Maximals - إلى Autobots كحلفاء في المعركة من أجل الأرض.

يشارك في بطولة الفيلم العديد من النجوم منهم ميشيل يوه، بيتر دينكلاج، بيت ديفيدسون، رون بيرلمان، انتوني راموس، لونا لورين فيليز، من تأليف جوبي هارلولد ودارنيل ميتاير، وإخراج ستيفن كابل جونيور.

تعد سلسلة Transformers أو المتحولون أحد أهم سلاسل الأفلام العالمية التي تميزت بتحقيق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر على مستوى العالم منذ أن تم طرح الجزء الأول وعلى مدار أجزائه الستة.