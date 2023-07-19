بالفيديو: أميرة سليم تعيد إحياء «أنا المصرى» و«قوم يا مصرى» لسيد درويش

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت السوبرانو العالمية أميرة سليم أنشودتى «أنا المصرى» و«قوم يا مصرى» فى كليب واحد من حفلها الأخير بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك احتفالًا بثورة يوليو المجيدة، واختارت أميرة تلك الأنشودتين من تراث سيد درويش، الذى تعشق موسيقاه منذ بداية مشواره الفنى، وأكدت أنه مُجدد الموسيقى بالنسبة لها، وباعث النهضة الموسيقية فى مصر والوطن العربى، ومن أكبر الملحنين فى مصر مع بدايات القرن العشرين، كما أنه أبوالمسرح الغنائى فى مصر، وتعتبره أكثر مؤلف موسيقى تمكن من أن يعبر بقوة عن الهوية المصرية فى أغانيه وألحانه، وفى نفس الوقت يعبر عن الحداثة والروح المميزة التى ربما سبقت عصره، ولذلك ما زالت ألحانه تعيش بيننا حتى الآن.

وأنشودة «أنا المصرى» من أوبريت «شهرزاد»، وهى من غنائه وتلحينه وتأليف بيرم التونسى، وقالت عنها أميرة: «تلك الأغنية طلبها سيد درويش من بيرم التونسى لتلهب حماس المصريين ضد الاحتلال الإنجليزى وقتها، أما أنشودة «قوم يا مصرى» فقد صدرت عام 1919، من كلمات بديع خيرى وألحان وغناء سيد درويش، وكانت تلك الأنشودة جزءاً من مسرحية «قولوا» لنجيب الريحانى، وكان من المفترض أن يتم عرضها فى شهر مارس، إلا أن اندلاع أحداث ثورة 1919 فى ذلك الحين أدى لتأجيل العرض إلى شهر مايو لذلك قدموها بسبب تلك الأحداث.

وقالت أميرة: «ليست صدفة أن سيد درويش ملُقب بفنان الشعب فكل أغنية يقدمها كانت حبًا فى مصر وشعبها، وأجمل ألحانه الوطنية هى أنشودة أنا المصرى بكلمات بيرم التونسى وأنشودة «قوم يا مصرى» بكلمات بديع خيرى، وأحببت أن أقوم بتوصيل الأنشودتين معًا وكأنهما عمل واحد، وتقديم هذا العمل فى مكان مثل متحف الحضارة له بالنسبة لى قيمة وفخر كبير لأنى لمرة أخرى أغنى لبلدى مصر من خلال تراثها الفنى والموسيقى الممثل فى سيد درويش وأغانيه وموسيقاه التى حتى الآن أؤمن بأنها كانت تسبق عصره وتتميز بطابع مصرى خالص وبطريقة شعبية عصرية مميزة وألحان مركبة بطريقة فريدة وكأنها نابعة من تاريخ أجدادنا، ولقد ساعدنى فى أدائى والتوزيع للمؤلف والموزع محمد سعد باشا».