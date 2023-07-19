شكرا لقرائتكم خبر عن 18عاما على "السفارة فى العمارة".. الزعيم تحمس لقصة الفيلم من سطر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأربعاء، 18 عاما على فيلم " السفارة في العمارة"، حيث عرض لأول مرة في 19 يوليو 2005، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، ويزال الجميع يشاهده وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

وفيلم السفارة في العمارة تأليف يوسف معاطى وإخراج عمروعرفة وبطولة عادل إمام وداليا البحيرى وخالد سرحان وأحمد راتب ولطفى لبيب وعزت أبو عوف وخالد زكى وميسرة ومحمد أبو داود ونرمين ماهر ومصطفى هريدى،

وتدور أحداثه حول المهندس (شريف خيري) الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.

روى المخرج عمرو عرفة قصة إخراجه لفيلم "السفارة في العمارة" وكيف تحمس الزعيم عادل إمام للفيلم في سطر واحد، وقال :" كنت بتمشي انا والزعيم من مكتبه لمكتبي وحكيت قصه الفيلم في سطر.. بص لي وقالي ده تأليفك؟.. هزيت راسي..كمل مشي ومردش..وأنا نسيت..بعدها بشهرين كلمني وقالي فاكر السطر اللي انت حكيتهولي أنا عاوز أعمل الفيلم ده ويانا يا السفارة في قلب العمارة".