التفاصيل الكاملة لمسلسل الرعب الأمريكي From

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر اسم مسلسل From الموسم الثاني مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك منذ عرضه في إبريل الماضي، إذ حظى المسلسل على نجاحًا كبيرًا بموسمه الجديد لتثير الرعب أكثر مما فعل في موسمه الأول.

قصة المسلسل From

مسلسل from هو مسلسل خيال علمي رعب نال استحسان الكثير من الجمهور المحب للألغاز المرعبة والقصص الغامضة.

ويروي المسلسل عن مجموعة من الأشخاص الذين يجدون أنفسهم جميعًا في وسط مدينة في الولايات المتحدة تخرج الوحوش من تلك المدينة كل مرة عند غرب الشمس.

يبحث الجمهور ليعرف مصير سكان البلدة الغامضة التي تحبس كل من يدخلها وعلى سكانها البقاء على قيد الحياة مع المخلوقات الغريبة التي تخرج من الغابة عند غروب الشمس.

أبطال مسلسل From

يشارك في بطولة المسلسل: سكوت ماكورد Scott McCord، هارولد بيريناو Harold Perrineau، كاتالينا ساندينو مورينو Catalina Sandino Moreno، إيون بيلي Eion Bailey، ديفيد الباي David Alpay، إليزابيث سوندرز Elizabeth Saunders، ريكي هي Ricky He، كلو فان لاندشوت Chloe Van Landschoot، بيجاه غفوري Pegah Ghafoori، كورتيون مور Corteon Moore، هانا شيرامي Hannah Cheramy، أفيري كونراد Avery Konrad.

عدد حلقات الموسم الثاني

تضمن الموسم الثاني من مسلسل From عشر حلقات في المجموع، وتم بث الحلقة الأولى في 23 أبريل 2023، وصل الحلقة النهائية للجزء الثاني في يوم 25 يونيو، ومدة الحلقة ساعة واحدة.

وتم عرض الموسم الثاني على منصة MGM Plus (المعروفة سابقًا باسم Epix)، ويتم إصدار حلقة جديدة كل يوم أحد، وتم تحديد الجدول الكامل لعرض حلقات الموسم الثاني من From وجاء كالتالي.

الحلقة 1 بعنوان “Strangers in a Strange Land”، في 23 أبريل 2023.

الحلقة 2 بعنوان “The Kindness of Strangers”، في 30 أبريل 2023.

الحلقة 3 بعنوان “Tether” في 2 مايو 2023.

الحلقة 4 بعنوان “This Way Gone”، في 4 مايو 2023.

الحلقة 5 “Lullaby”، في 21 مايو 2023.

الحلقة 6 “Pas de Deux”، في 28 مايو 2023.

الحلقة 7 “Belly of the Beast”، في 4 يونيو 2023.

الحلقة 8 “Forest For the Trees” ، في 11 يونيو 2023.

الحلقة 9 “Ball of Magic Fire”، في 18 يونيو 2023.

الحلقة 10 “Once Upon a Time…”، في 25 يونيو 2023.