حمزة نمرة| رحلة صيفية جديدة بعنوان "يارايق"..الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق الفنان حمزة نمرة، الليلة، بألبومه الجديد “يارايق”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المنصات الموسيقية الشهيرة.

موعد طرح أولى أغاني ألبوم رايق حمزة نمرة

ومن المقرر أن يتم طرح أولى أغنيات الألبوم “رايق”، الليلة في السادسة مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أعلن حمزة نمرة في وقتٍ سابق عن تفاصيل ألبومه الجديد “يارايق” ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة احسن"

واختتم حديثه “ أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.

ألبوم رايق لـ حمزة نمرة يحتوي على 13 أغنية بانواع غنائية وموسيقية جديدة، ومقرر طرحه الأربعاء الموافق 19 يوليو الجاري، عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية الشهيرة.

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لحمزة نمرة من خلال ألبوم “نمرةلاونج”، الذي طرحه خلال ديسمبر 2022، والذي أعاد فيه تقديم أبرز أغانيه في مشواره الفنية، بتوزيع موسيقي جديد قدمه محمد علي، على طريقة التخت الشرقي، زاد عليها صورة بصرية ممتعة بطريقة "أنيميشن"، والتي جاء فيها لقطات مؤثرة من حقبة الثلاثينيات في مصر بدءً من شكل الفرقة الموسيقية ذات البدل البيضاء والـ"بيبيون"، مع التركيز على إبراز المعالم المصرية في ذلك الوقت، مثل : ميناء قناة السويس، قهوة جروبي الشهيرة.

عدد أغاني الألبوم وموسيقى التخت الشرقي على أصولها

ضم الألبوم 8 أغاني وكليبات مصورة بالـ أنيميشن"، وهم"فاضي شوية، داري ياقلبي، طعم البعاد، استعيذوا، بلدي، فيه ناس، القصة، معلش"

تفاصيل ماوراء "نمرة لاونج":

قصد حمزة نمرة تلك الخطوة المهمة في تاريخة، لإعادة أحياء فكرة الألبوم الموسيقي في الأذهان، والحنين إلى الاستماع للتخت الشرقي الأصيل وسط التطورات التكنولوجيا السريعة في المجال الغنائي والموسيقى التي أخفت بعض الشيء الأصول العربية للموسيقى.

أعاد حمزة التوزيع الموسيقي لأشهر أغانيه "داري ياقلبي، فاضي شوية، فيه ناس"، ليأخذ نجاحها لمكان موسيقي بعيد يسافر بها المستمع لرحلة جديدة لأغنية سبق طرحها، وتكون الموسيقى الشرقية هي البطل الأساسي للأغنية بعيدًا عن المطرب.