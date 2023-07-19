ختام فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الأوبرا الثاني للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس، فعاليات البرنامج الثقافي، الذي أقيمت على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، الذي نظمته الهيئة بساحة دار الأوبرا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

الدكتور أحمد بهي الدين

ندوة الختام جاءت تحت عنوان «الثقافة في المنصات الافتراضية مع صناع المحتوى»، شارك فيها صناع المحتوى إسماعيل الإيباري، وسميرة عبد الغني، وأدارتها منة الله السيد.



وناقشت الندوة دور المنصات الافتراضية في التطور الثقافي، وتشجيع الشباب على القراءة والاطلاع والمعرفة، وكيف تلعب تلك المنصات دورًا في ترشيح الأعمال الأدبية للقراء.

الارتقاء بوعي المتلقين



وقالت سميرة عبد العزيز، إن الإنترنت بسبب فضائه وسعته فهو يمتلئ بالأزمات، وعلى صانعي المحتوى محاولة الارتقاء بوعي المتلقين و القراء ومساعدتهم في الاختيار الصحيح للأعمال الأدبية التي تقرأ.

وقال الإيباري، إن حبه للقراءة وكتابة المراجعات كانت خطوته الأولى في في تقديم فقرات عن الأعمال الأدبية عبر قناته الخاصة، لافتا إلى أنه قدم عدة نصائح لمن يريد من الشباب أن يبدأ عملا في صناعة المحتوى قائلا: «إن الأصل في المحتوى الثقافي ليس البحث عن المال، وأن المحتوى الثقافي لا يدر أمولا طائلة كما يتخيل البعض، ولكن يجب في الأصل أن يكون لدى صانع المحتوى رسالة حقيقية يريد إيصالها وتحمل العمل عليها»