حفل ترافيس سكوت| تصريح صادم من الشركة المنظمة (خاص)

ياسر رشاد - القاهرة - ما زالت أصداء أزمة حفل ترافيس سكوت قائمة حتى الآن بعدد من التساؤلات حول إقامة الحفل من عدمه، وخاصةً بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بإلغاء ترخيص الحفل.

وعلقت الشركة المنظمة للحفل بتصريح خاص لبوابة الخليج 365 بأن الحفل قائم في موعده ولا نية لإلغائه"

اقرار الشركة المنظمة بإقامة حفل ترافيس سكوت في موعده

بيان إلغاء حفل ترافيس سكوت من نقابة المهن الموسيقية:

وجاء بيان نقابة الموسيقيين بإلغاء الحفل كالآتي:"تؤكد النقابة العامة للمهن الموسيقية باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ووزارة القوى العاملة على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانًا وحماية لجموع الجماهير، ومما لاشك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة قد رحبت بألوان الفنون والحفلات كافة إلا أنها قد حددت شروطًا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري، لذلك قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت يلحق بكيفن هارت ويمنع من الوقوف أمام الجمهور المصري:

لم يكن حفل ترافيس سكوت الأول من نوعه الذي يتلقى الكم الهائل من الرفض والتنديد بإقامته، فقد سبقه الكوميديان الأمريكي الشهير “كيفن هارت”، الذي كان من المفترض إقامة حفل له خلال العام الماضي في ستاد القاهرة، وبمجرد الإعلان عن تفاصيله وموعده لاقى ردود فعل سلبية ونداءات بإلغاء الحفل، نظرًا لتأييده لحركة Afrocentric التي تدعو أن بناة الأهرامات هم أصحاب البشرة السمراء، ويهدفون إلى استردادها لمكانها الأصلي شمال أفريقيا حسب اعتقاداتهم.

ترافيس سكوت دعم الماسونية وطقوسه الشيطانية منعته من الغناء في مصر:

وجاءت المطالبات بإلغاء حفل ترافيس سكوت بسبب الظروف المريبة التي تحدث غالبًا في حفلاته خارجيًا بجانب دعمه للماسونية والتي لها صلة اعتقادية وثيقة بالأهرامات مكان الحفل، إذ يعقتدون بأنها محور الكون.

ترافيس سكوت هو مغني الراب والمغني وكاتب الأغاني الأمريكي، ولد باسم جاك وبستر، واكتسب الأضواء في عام 2012 عندما وقع أول صفقة تسمية رئيسية له مع Epic Records.

ولد ترافيس سكوت باسم جاك وبستر في 30 أبريل 1992 في هيوستن، تكساس، قضى معظم سنوات نموه المبكرة في مدينة ميسوري مع جدته، بعد ذلك انتقل إلى الضواحي ليكون مع والده.

درس في مدرسة خاصة قبل التسجيل في مدرسة إلكينز الثانوية، تخرج من نفسه في عام 2007، وبعد ذلك حصل على قبول في جامعة تكساس في سان أنطونيو، ومع ذلك في سنته الثانية، ترك سكوت الكلية لمتابعة مهنة في الموسيقى؛ بسبب غضبه، توقف والديه عن دعمه ماليًا.

ولم تكن تلك الزيارة العربية الأولى لترافيس سكوت، إذ أحيا حفلًا غنائيًا في السعودية، خلال فبراير الماضي ضمن موسم الحفلات الشتوية هناك، وشهد حضور كامل العدد خصوصًا أنها زيارته الأولى للمملكة.