لن تصدق الرقم.. بدرية طلبة تكشف عن عمرها الحقيقي: مش فارق معايا السن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 06:54 مساءً - كشفت الفنانة بدرية طلبة عن عمرها الحقيقي، وذلك خلال برنامجها “ من غير نفسنة” الذي تقدمه بصحبة الفنانة انتصار ونوليا.

قالت بدرية طلبة لضيفتها إيناس النجار “أنا عندي 55 سنة وعادي بقول سني في كل حتة ومش فارق معايا”.

بدرية طلبه تكشف عمرها الحقيقي

وعلقت الفنانة انتصار، قائلة “بدرية طلبة بدأت مشوارها الفني وهي عندها 50 سنة، علشان كده مش مستوعبة أن واحدة تبدأ وهي عندها 13 سنة زي إيناس النجار.. وبدرية عندها 75 وبتقول 55”.

نفت بدرية وصولها لهذا العمر الذي ذكرته زميلتها انتصار وهي تمازحها وعلقت قائلة “ياريت يارب أعيشهم”.

وعن علاقتها بالفنانة انتصارعلقت قائلة “كل ما أروح شغلانة ألاقي انتصار معايا، أقولهم ليه كده؟ واشتغلت مع إيناس النجار في فيلم “كلبي دليلي” ولكن هي نسيت بحكم السن”.

برنامج “من غير نفسنه”

“من غير نفسنة” برنامج نسائي ساخر يقدمه كل من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا، ويناقش عدد من القضايا الأجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

بدرية طلبة في مسلسل “ضرب نار”

من ناحية أخرى، شاركت بدرية طلبة مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فى مسلسل «ضرب نار» والذي شاركوا به في سباق رمضان 2023 الماضي، فى قالب الدراما الصعيدية، وهو العمل الأول لياسمين بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة التى استلزمت سفرها إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية.

وكانت آخر الأعمال التي جمعت بدرية طلبة مع الثنائي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، مسلسل “اللى ملوش كبير” فى دراما رمضان قبل الماضي، وشارك فى بطولته خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، فتوح أحمد، محمود حافظ، بدرية طلبة، أحمد سعيد عبد الغني، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعي، محمود عمرو ياسين، محمد عبد العظيم، كريم الحسيني، جمال يوسف، بسنت النبراوي، ميريت عمر الحريري، ماجدة منير، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

آخر أعمال بدرية طلبة السينمائية

يُذكر أن أحدث عمل فني قدمته الفنانة بدرية طلبة، كان فيلم “تماسيح النيل” والذي طُرح بدور العرض في يناير 2022.

فيلم “تماسيح النيل” بطولة بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من النجوم وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

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