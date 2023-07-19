ڤوي! ڤوي! ڤوي! .. البوستر الرسمي لفيلم محمد فراج ونيللي كريم

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي!”، بطولة محمد فراج ونيللي كريم، البوستر الرسمي للعمل المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بجميع دور العرض المصرية والعربية.

ونشر المنتج محمد حفظي البوستر الرسمي للفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" البوستر الرسمي لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، يُعرض في جميع دور العرض المصرية بدايةً من 23 أغسطس، وفي العالم العربي بدايةً من 24 أغسطس ".

ويضم فيلم" ڤوي! ڤوي! ڤوي! "، عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة نيللي كريم، وطه دسوقي، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد، من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن إنتاج محمد حفظي، ومقرر أن يعرض يوم 23 أغسطس بجميع دور العرض السينمائي.

ويعتبر فيلم" فوي فوي"، التعاون الرابع بين الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، حيث سبق وتعاونا في أكثر من عمل درامي.

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "حرب" مع النجم أحمد السقا، وتأليف هاني سرحان وإخراج أحمد جلال وإنتاج شركتي "المتحدة" و"سينرجي" .

كما شاركت الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، من خلال مسلسل “عملة نادرة”، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

قصة مسلسل "عملة نادرة"

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة."



وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج محمد العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".



أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي.

بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.