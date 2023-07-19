حماقي يكشف موعد طرح أجدد أغانيه

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنان محمد حماقي، موعد طرح أحدث أغانيه “لمون نعناع”، والتي مقرر أن تطرح خلال الساعات المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية لمون نعناع لـ محمد حماقي

ونشر محمد حماقي بوستر الأغنية، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، معلقًا: "استنوا أغنية لمون نعناع بكره الساعة 5 على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى".

يذكر أن، أحدث الإصدارات الغناية لـ محمد حماقي من خلال أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

دة مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".