محمد حماقي .. موعد طرح أغنية لمون نعناع

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان محمد حماقي عن موعد طرح أغنيته الصيفي الجديدة “لمون نعناع”، وذلك عبر حساباته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد طرح أغنية حماقي الجديدة لمون نعناع

ومن المقرر أن يتم طرح أغنية لمون نعناع غدًا الخميس الساعة الخامسة عبر قناة حماقي الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات فلبينو، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.

كانت أحدث الإصدارات الغناية لـ محمد حماقي من خلال أغنية “فضوله المكان”، التي اقتربت من حاجز الـ5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

دة مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".