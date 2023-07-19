تعرّف على الفنان الوحيد الذي ضرب الزعيم عادل إمام على وجهه في مشهد سينمائي!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:48 مساءً - تحدث النجم أحمد الفيشاوي عن كواليس تقديم والده النجم الراحل فاروق الفيشاوي لدوره في فيلم “المشبوه” أمام الزعيم عادل إمام.

أحمد الفيشاوي: فاروق الفيشاوي الوحيد اللي ضرب عادل إمام

قال الفيشاوي: “عادل إمام محدش بيضربه بالقلم، حتى في أفلامه بالأبيض والأسود لما كان بيعمل أدوار صغيرة وهو لسه بيبدأ، كان بيطلع يعمل كوميدي بس محدش يهزأه، بالعكس دا هو اللي بيحب يعمل كدة، والناس بقت بتضحك عليها بقت إفيه أنه عادل إمام بيضرب حد بالقلم”، حسب تصريحاته في “أسرار النجوم”.

وتابع: إلا فاروق الفيشاوي في “المشبوه”، ضربه، وأستاذ عادل لا يقبل بهذا أبدا، لكن مع فاروق الفيشاوي كان الموضوع مختلف، قال له لأ أنت أعمل دورك، محصلتش في تاريخ عادل إمام ولا هتحصل.

فيلم المشبوه

يذكر أن فيلم “المشبوه” عُرض عام 1981، من إخراج سمير سيف، وتأليف إبراهيم الموجي، وإنتاج واصف فايز، ومن بطولة عدد كبير من النجوم المصرية مثل سعاد حسني، عادل إمام، سعيد صالح، فاروق الفيشاوي، فؤاد أحمد، علي الشريف، كريم عبد العزيز بدور الطفل. ويعتبر الفيلم واحدًا من أفضل أفلام عادل إمام.

يعتبر الفيلم أول لقاء يجمع بين الفنان عادل إمام، الفنانة سعاد حسني، حيث كان فيلم حب في الزنزانة اللقاء الثاني بينهما.

عيد ميلاد عادل إمام :

واحتفل النجم الكبير عادل إمام هذا العام بعيد ميلاده الـ 83 اذ أنه من مواليد 17 مايو 1940، ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي.

في السينما قدم الزعيم أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.

إعتزال الزعيم التمثيل نهائيًا

يُذكر أن النجم عادل إمام اعتزل الفن بشكل نهائي بعد 60 عام من الإبداع الفني، حيث أكد شخص مطلع داخل عائلة النجم الكبير عادل إمام، أنه قد اتخذ القائد قرارًا بالتوقف نهائية عن الفن، وأفاد المصدر بعدم صحة مشاركة الفنان عادل إمام في فيلم “الواد وأبوه”، إذ أنه لم يظهر في أي عمل فني جديد، واتخذ قراراً بالابتعاد عن عالم الفن بأي شكل.

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

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