خبر حزين عن النجمة القديرة يسرا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 يوليو 2023 08:48 مساءً - نعت الفنانة القديرة يسرا صديق عائلتها السيد/ حامد محمود عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.

الموت يفجع الفنانة يسرا

وكتبت يسرا عبر خاصية الاستوري : توفي إلى رحمه الله تعالى صديق العائلة الغالي حامد محمود، أتقدم بخالص العزاء لزوجتة نادية ذو الفقار و طارق عمر الشريف تغمده الله بواسع رحمته و ألهم العائله الكريمة الصبر و السلوان. خالد سليم و يسرا .

مَن هي نادية ذو الفقار؟

تعد نادية ذو الفقار ابنة الفنانة الراحلة فاتن حمامة والمخرج عز الدين ذو الفقار، ولدت عام 1948، وعملت في السينما في مرحلة الطفولة، وشاركت في فيلم موعد مع السعادة بدور فتاة تدعى ليلى، وفي مسلسل رعد السماء بدور فتاة تدعى نيفين، وفي فيلم أنا لا عاقلة ولا مجنونة بدور فتاة تدعى نادية، وفيلم حكاية وراء كل باب وظهرت بدور فتاة تدعى ميرفت.

يسرا تشارك في فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف

وعلى الصعيد الفني، تشارك الفنانة يسرا في «فيلم شقو»،بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي من المقررعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشر عمرو يوسف، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، يجمعه مع الفنانة يسرا، من كواليس تصوير فيلم «شقو»، وعلق على الفيديو قائلا: «بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا».

وفيلم «شقو» من بطولة الفنان النجوم عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبوالحسن، وعدد أخر من نجوم الفن والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

آخر أعمال النجمة يسرا

أما عن آخر أعمالها الدرامية فشاركت النجمة يسرا في موسم رمضان 2023 بـ مسلسل “ألف حمد الله على السلامة“.

أيضاً عدد من نجوم الفن أبرزهم: شيماء سيف، محمد ثروت، عنبة، آدم الشرقاوي، أوتاكا، وبيومي فؤاد، والمطرب عنبه.

ومسلسل “ألف حمد الله على السلامة” من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح ومن إنتاج جمال العدل.

وأحداث مسلسل “ألف حمد الله على السلامة” تدور في إطار الكوميديا الاجتماعية، حول شخصية يسرا التي تُدعى منى السويسي

حيث تعود بنجليها إلى مصر بعد وفاة زوجها بالغربة، ويحدث لهم مواقف طريفة وإنسانية في الوقت ذاته.

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