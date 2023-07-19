شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي لفيلم "فوي فوي فوي" قبل عرضه في السينمات الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم ڤوي ڤوي ڤوي البوستر الرسمي للفيلم وذلك تمهيدا لطرحه في دور العرض المصرية في 23 من أغسطس المقبل ومن 24 في باقي أنحاء العالم العربي.

ويُظهر البوستر محمد فراج في المنتصف مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي ونظارات شمسية فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها كصحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار مذهولين بينما يظهر ع طه الدسوقي غير مبالي بما يدور حوله . الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.



فوي فوي فوي

الفيلم بطولة محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي، وإخراج عمر هلال.

ويسجل فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" التعاون الأول بين محمد فراج، ونيللى كريم في السينما والرابع بين الثنائى بوجه عام إذ قدما سوياً 3 مسلسلات خلال السنوات الماضية، هم "تحت السيطرة" تأليف مريم نعوم وإخراج تامر محسن عام 2015، و"سقوط حر" تأليف مريم نعوم ووائل حمدى وإخراج شوقى الماجرى عام 2016، وكان التعاون الثالث خلال مسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد وتم عرضه في شهر رمضان عام 2021.