شكرا لقرائتكم خبر عن "مستر إكس" يربح 21 مليون جنيه إيرادات منذ انطلاق عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمى وتشاركه البطولة النجمة هنا الزاهد، إيرادات بلغت 421 ألف جنيه في آخر ليلة عرض، حيث طرح الفيلم في جميع دور العرض في مصر في وقفة عيد الأضحى الماضى ، حيث بلغت إيرادات الفيلم 21 مليوناً و17 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه في السينمات .

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فى السينما فيلم "العارف" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلم.