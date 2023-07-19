شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد النجم البريطاني سكوت آدكنز يدعو الجمهور لمشاهدة فيلم "مطرح مطروح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النجم البريطاني سكوت آدكنز الشهير بـ"بويكا" الجمهور المصرى الذهاب إلى السينما ومشاهدة فيلم "مطرح مطروح" الذى يشارك في بطولته، وانطلق في دور العرض السينمائى اليوم الأربعاء 19 يوليو، حيث قام بتصوير فيديو قصير يدعو الجمهور لمشاهدة الفيلم لاسيما وأنه لم يحضر العرض الخاص للعمل الذى أقيم أمس الثلاثاء.

فيلم مطرح مطروح يسجل المشاركة الثانية للنجم سكوت أدكنز "بويكا" في السينما المصرية بعدما ظهر لأول مرة في فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة والذى تم عرضه عام 2018 وجسد فيه دور شاب إنجليزى كان مسجوناً وتم الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصرى وزملائه، وحرص وقت تصوير الفيلم على زيارة الأهرامات ونشر صور له من أمامها

فيلم مطرح مطروح بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، طارق الابيارى، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

يذكر أن هناك 4 أفلام تعرض حالياً فى السينمات إلى جانب "مطرح مطروح"، هى "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبد الوهاب.