شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تطرح أغنية "أبو الغضب" وتطلب من الرجال فك التكشيرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة مروة ناجى أغنيتها الجديدة "أبو الغضب" على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، حيث تفتتح بها نشاطها الفنى فى موسم الصيف، وتطالب مروة فى أغنيتها كل المرتبطين فى علاقتهما الاجتماعية، وخاصة الرجال، بفك التكشيرة والبعد عن العصبية، والبحث عن السعادة، والفرحة، والبهجة، عن طريق الابتسام والضحك والانطلاق فى الحياة.

أغنية "أبو الغضب" كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع موسيقى حازم السعيد ، وهى من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وتقول كلمات الأغينة:

متعصب دايما ومقفل .. مانتش طايق كلمة لحد

متنرفز على طول ومتنشن .. مالك كدة ليه قالبها بجد

روق على حالك كده واهدى .. وأنت بتضحك شكلك أحلى

دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة .. مش مستاهله إننا نتشد

أبو الغضب

ليه الضحك عندك بالطلب .. من غير سبب

قالب وشك من غير سبب

ياخي تتحسد .. لو ضحكة طلعت بالغلط

رغم التكشيرة وتقفيلتك .. والعصبية اللي ملزماك

فيك حاجة جميلة طيبة قلبك .. وعشانها أنا أصلا حباك

ما خلاص اتعودت عليها .. وحاجات أنا هفضل اعديها

لكن لو ناوي تسوق فيها .. خلي في علمك مش سيباك

ومن ناحية أخرى عبرت مروة ناجي، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان جرش الموسيقي، وقد تم اختيار مصر لتكون ضيف شرف مهرجان "جرش" بالأردن فى دورته المقبلة التى تنطلق يوم 26 الشهر الجارى، وقالت:" شرف لي الوقوف على مسرح مهرجان جرش فهو من أهم المهرجانات العربية على مستوى العالم العربي.