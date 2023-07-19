شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد "رايق".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان حمزة نمرة أولى أغنيات ألبومه الجديد "رايق"، وذلك بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان تحت إدارة المخرج مصطفى السولي.

وأطلق حمزة نمرة الأغنية الرئيسية لألبوم "رايق"، الذى يتضمن 13 أغنية يتم إطلاقها فرادى بواقع أغنية جديدة في الأربعاء من كل أسبوع.

واختار حمزة في ألبوم "رايق" طريقة تسويقية غير معتادة، حيث كشف للجمهور اسم وموعد نزول كل أغنية خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم إطلاقها مساء كل أربعاء، ويعقب أغنية "رايق" بأغنيتي "غروب" و"إسكندرية" الأسبوع المقبل، ومن بعدها أغنية "رياح الحياة"، في حين يضم الأسبوع الثالث أغنيتي "لعله خير" و"أنا الطيب"، حتى ختام نزول الألبوم مطلع سبتمبر المقبل.

ومن جانبه قال حمزة نمرة إن الألبوم يعد تجربة موسيقية مختلفة بالنسبة إليه حيث يعد أول ألبوم صيفي له ويضم عددا كبيرا من الأغاني، موضحًا أن تحضيراته استغرقت أكثر من عام، وأن كل أغنية تحمل قصة وحالة منفصلة بذاتها ومزيج بين الشجن والبهجة، وسيتم إصدارها بشكل كليبات مصورة أسبوعيًا.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.