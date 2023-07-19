شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تبدأ التحضيرات لمسلسلها "طالع نازل" فى 10حلقات من إخراج لهانى خليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة منى زكى التحضيرات والاستعدادت لمسلسلها الجديد "طالع نازل" وهو اسم مؤقت حتى الأن، من إخراج هانى خليفة، ومكون من 10حلقات، من المقرر أن يعرض على إحدى المنصات الرقمية، حيث يعد المسلسل التجربة الثانية على المنصات الرقمية بعدما قدمت من قبل مسلسل "نمرة اتنين".

يذكر أن النجمة منى زكي تألقت بشكل مختلف خلال الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذي شاركها بطولته كل من: دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين وعُرض على شاشة قناة dmc و dmc دراما ومنصة watch it، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.

وفازت منى زكى بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، خلال حفل توزيع جوائز مسلسلات رمضان، وقدمها لها الفنان أحمد مالك، ووجهت منى الشكر للشركة المنتجة للمسلسل والمخرج محمد شاكر خضير وكل فريق العمل.