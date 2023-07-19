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شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح كليب "طب أهو" وظهور خاص للفنان منذر رياحنة والان مع تفاصيل الخبر
وأبدت لطيفة سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنة لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدا أنها نجمة عربية كبيرة ولها جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بمشاركتها في الكليب، وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب "طب اهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل جميل المغازي.
عن أغنية "طب اهو" قالت لطيفة إنها أول أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلاءم مع موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق التنوع والتجديد، معتبرة أغنية "طب اهو" معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، وأردفت أن أغاني الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الآن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغاني أخرى من الألبوم، تمهيدا لطرحها تباعا خلال موسم الصيف.
فيما كشف مخرج الكليب جميل جميل المغازي، أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديا سعادته بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معا نجاحا كبيرا خلال مسيرتها، واشار المغازي، أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى الأصوات الغنائية، مؤكدا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات مميزة.
الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة 2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 أغسطس بمهرجان قرطاج.
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