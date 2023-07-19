شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تطرح كليب "طب أهو" وظهور خاص للفنان منذر رياحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة لطيفة أول أغاني ألبومها الصيفي، عبر ‏يوتيوب، وتحمل الأغنية اسم "طب اهو" وهي من كلمات عصام شعبان، وألحان مصطفى ‏الشعيبي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتعاونت لطيفة في تصوير الكليب مع المخرج جميل جميل ‏المغازي، والنجم الأردني منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي ‏مع لطيفة.‏

وأبدت لطيفة سعادتها بمشاركة النجم منذر رياحنة لها في الكليب، وظهوره ضيف شرف بالأداء ‏التمثيلي، فيما عبر منذر عن سعادته بالتواجد مع لطيفة، مؤكدا أنها نجمة عربية كبيرة ولها ‏جمهور في كافة أرجاء الوطن العربي، ومسيرتها الفنية تجعله يتشرف بمشاركتها في الكليب، ‏وأضاف أن فكرة ظهوره في كليب "طب اهو" ترجع لصديقه مخرج الكليب جميل جميل ‏المغازي.‏

عن أغنية "طب اهو" قالت لطيفة إنها أول أغاني ألبومها الصيفي، كاشفة أن الأغنية تتلاءم مع ‏موسم الصيف، وتناسب الأجيال المختلفة، موضحة أن فكرة الأغنية أعجبتها لأنها دائما تعشق ‏التنوع والتجديد، معتبرة أغنية "طب اهو" معبرة عن المرأة القوية التي لا تتأثر بالصدمات، ‏وأردفت أن أغاني الألبوم ستطرح تباعا خلال الفترة المقبلة، وتحمل الكثير من المفاجآت ‏لجمهورها، كاشفة أنها صورت حتى الآن أغنيتين بطريقة الفيديو كليب، وستقوم بتصوير أغاني ‏أخرى من الألبوم، تمهيدا لطرحها تباعا خلال موسم الصيف.‏

فيما كشف مخرج الكليب جميل جميل المغازي، أن الكليب تناسب مع فكرة الأغنية، مبديا سعادته ‏بالتعاون مع النجمة لطيفة، خاصة أنه تعاون معها في الكثير من الكليبات السابقة، وحققا معا ‏نجاحا كبيرا خلال مسيرتها، واشار المغازي، أن لطيفة من أهم نجمات الوطن العربي، وأقوى ‏الأصوات الغنائية، مؤكدا أنها فنانة كبيرة صاحبة تاريخ ومسيرة فنية ملهمة، ولها بصمات ‏مميزة.‏

الجدير بالذكر أن لطيفة تعيش حالة نشاط فني مكثف، إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد "لطيفة ‏‏2023" كما انتهت من تسجيل ألبوم مع زياد الرحباني، وتقوم بإحياء حفل ضخم يوم 13 ‏أغسطس بمهرجان قرطاج.‏





