شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب في ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بالإسكندرية، حيث يقام في الثامنة والنصف مساء السبت 22 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية حفلا للفنانة نسمة محجوب وفرقتها.

وتقدم خلاله نخبة من الأعمال الغنائية العربية منها ميدلي جوليا بطرس، ميدلي فوق النخل - قدك المياس، هتقوللي ايه، حب اخوات، الحب المستحيل، حكاية شعب، يا محروسة، كل شمس، اعتزلت الغرام، يا غاوي هروب، مستغربة ، على طبيعتي ، انا موجود ومن المؤلفات الغربية لا احد ، اوراق الخريف وغيرها .

يذكر أن المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء على مسرح دار أوبرا الاسكندرية "سيد درويش" تضمن 4 ليالى متصلة احياها كل من نجوم الأوبرا للموسيقى العربية: سمية وجدي - كنزي - رحاب عمر - مؤمن خليل - ياسر سلمان - محمد حسن بقيادة المايسترو احمد عامر - فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين ، فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف ، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والمغنية نسمة محجوب وفرقتها .