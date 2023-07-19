شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الكاتب مصطفى إبراهيم.. ونقابة المهن السينمائية تنعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء، السيناريست مصطفى إبراهيم، عن عمر ناهز الـ 64 عاما، قدم خلالها ما يقرب من 50 عملا فنيا .

ونعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، الكاتب والسيناريست، مصطفى إبراهيم، وذلك في بيان رسمي لها.

وكتبت النقابة في نعيها: «يَا أَيْتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَلْتِي» صدق الله العظيم. وداعا الفارس مصطفى إبراهيم. نشاطركم الأحزان في وفاة الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى إبراهيم بعد صراع طويل مع المرض، رحل في صمت عن عالمنا وندعو العلي القدير أن يسكنه فسيح الجنات ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

ومن أعمال الكاتب الراحل مسلسلات "فرح العمدة، السائرون نيامًا، الأشرار، الكاميليا والرمان، بفعل فاعل، الجبل، مشاعر في البورصة، قيود من نار، الوجه الغامض، شجر الأحلام، وتاهت بعد العمر الطويل، حارة الطبلاوي، عندما تثور النساء".