يقترب من ربع مليون جنيه.. صبا مبارك تستفز الجمهور بفستان أسود قصير خارج عن المألوف!! – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 12:00 صباحاً - خضعت الفنانة صبا مبارك لجلسة تصوير جديدة، وقامت بمشاركتها مع متابعهيا عبر حسابها على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان صبا مبارك

وارتدت صبا مبارك فستانا قصيرا مكشوف من الكتفين، باللون الأسود مرسوم على جانب منه وردة صفراء طويلة، وكان الفستان من خامة “ساتان كريب ”.

واختارت صبا مبارك فستانا من تصميم “ألكسندر ماكوين”، ووصل سعره إلى 7,990 دولار أي ما يعادل 244 ألف جنيه مصري.

ورفعت صبا مبارك شعرها ألى الوراء بتسريحة عشوائية مختلفة وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ووضعت الفنانة صبا مبارك مكياجا بألوان خفيفة يبرز من رقة وجمال ملامحها، ويعتمد على الألوان الترابية.

واكملت صبا مبارك إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار قرطين وأسورة ناعمة باللون الذهبي، وهو ما تناسق مع إطلالتها.

آخر أعمال صبا مبارك

ومؤخرًا، عرض لصبا مبارك الجزء الثاني من مسلسل “عنبر 6” وأيضًا فيلم “بنات عبد الرحمن”، وهو أول فيلم أردني يتم إطلاقه تجاريا في دور العرض السينمائي في مصر.

تدور أحداث الفيلم حول أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، إنتاج Pan East Media (صبا مبارك وآية وحوش)، وشارك في الإنتاج كل من Lagoonie Film Production ، وArab Media Network وويكا للإنتاج والتوزيع، وتتولى MAD وLagoonie مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

وحصل فيلم “بنات عبد الرحمن” على جائزة الجمهور من 4 مهرجانات دولية هي مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، مهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال. ومهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يُذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل “توبة”، الذي عرض في رمضان 2022، من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح.

وعرض لصبا مبارك في رمضان 2022 أيضا مسلسل “سوتس بالعربي” بطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتي، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوي، عمر زهران وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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