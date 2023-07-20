رد قوي من نسرين طافش على تصريحات طليقها الصادمة ووصفها بـ “البلاستيك المزيف”

كتب امير فتحي في الخميس 20 يوليو 2023 12:00 صباحاً - كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن مقطع فيديو مع عائلتها، نشرته عبر حسابها على تطبيق إنستجرام.

وعلقت النجمة نسرين طافش على مقطع الفيديو: «ما في مثل الأخوات، الأهل ضهر وسند ونعمة عظيمة».

فيديو جديد لـ نسرين طافش

وبعدها نشرت نسرين طافش فيديو استعرضت فيه رشاقتها ولياقتها. وجاءت فيديوهات نسرين طافش بعد ساعات من تغريدة نشرها طليقها شريف شرقاوي.

تغريدة طليق نسرين طافش

وكان شريف شرقاوي، طليق الفنانة نسرين طافش، كتب أمس، تغريدة غامضة عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام.

ووجه شريف شرقاوي رسالة عبر حسابه، أكد بعض متابعيه أنه يقصد بها طليقته، خاصة أن التغريدة هي الأولى بعد الإعلان عن انفصاله عن نسرين طافش.

رسالة طليق نسرين طافش

وكتب شريف شرقاوي: «عندما نترك الماضي لأنه قديم وكاذب ومزيف (بلاستيك مزيف).. للوصول لما هو صادق وحقيقي كالماس، قريبا هتعرفوا مين؟».

طلاق نسرين طافش

وكانت الفنانة نسرين طافش، فاجأت الجميع بخبر انفصالها للمرة الثالثة عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي.

وأعلنت نسرين طافش، خبر الطلاق، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»: «لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية».

عودة نسرين طافش وشريف شرقاوي

وكانت نسرين طافش أعلنت في شهر أبريل الماضي، عودتها لزوجها شريف شرقاوي، بعد انفصال استمر لمدة 6 أشهر، ولكن عادت منذ أيام لتعلن عن انفصالهما من جديد.

كما أعلن شريف شرقاوي وقتها، عودته من جديد لزوجته الفنانة نسرين طافش، وذلك بعد أشهر من طلاقهما.

ونشر شريف شرقاوي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة مع نسرين طافش عبر خاصية القصص القصيرة.

وعلق شريف شرقاوي على صورته مع نسرين طافش، قائلا: «نور روحي هي المكان الذي ينفتح فيه قلبي ويتوقف عقلي، أنا محظوظ بامتلاكها، لقد أحببتها دائما وسأحبها وأحميها إلى الأبد، ليبارك الله هذا الاتحاد، هذا الحب، لأنه دائما ما يكون مرتبطا ومحميا».

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